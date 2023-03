Pour la première fois, la Depp publie, le 29 mars 2023, les indicateurs de valeur ajoutée des collèges, au terme de la session 2022 du brevet. La Martinique, la Guadeloupe et La Réunion sont les académies dont les collèges dépassent le plus les attentes en termes d'obtention du diplôme. Et les académies de La Réunion, Nantes et Amiens se distinguent aussi par leur importante part de collèges performants au regard de la note moyenne obtenue. Sur les 6 622 collèges, seuls 1 715 dépassent les attentes à la fois en termes de réussite et de notes : La Réunion est en tête, puis Lille et Nantes.