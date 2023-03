Le président de l’Upec, Jean-Luc Dubois-Randé, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ont officiellement lancé la construction du futur BRB (bâtiment de recherche biomédicale) de la faculté de santé de l’Upec, mi-mars 2023. Ce nouveau bâtiment accueillera, d’ici "mi-2025", des équipes du VRI (vaccine research institute) et de l’Institut Mondor de recherche biomédicale. Le projet scientifique reposera sur deux piliers : la lutte contre les maladies infectieuses et (ré)émergentes et la recherche sur l’impact de l’environnement sur la santé et les maladies chroniques.