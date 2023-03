L’ESTP crée un diplôme unique - un programme grande école - à la place de ses quatre diplômes d’ingénieur spécialisés. Lancé à la rentrée 2023, ce programme est constitué d’un tronc commun transversal de trois semestres, puis d’un parcours thématique au choix en 2e année, complété par une option et une orientation professionnelle en dernière année, détaille à AEF info Joël Cuny, directeur général de l’ESTP, lors d’un entretien le 24 mars 2023. Ce diplôme "plus généraliste" est tourné vers les enjeux de la construction, des infrastructures et des aménagements urbains sobres et décarbonés.