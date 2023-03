Un accord de rupture conventionnelle collective ne peut être validé par l’administration s’il est conclu dans un contexte de cessation d’activité conduisant de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté pour le dispositif fassent l’objet, à la fin de sa période d’application, d’un licenciement économique, et le cas échéant d’un PSE. C’est ce que juge le Conseil d’État le 21 mars 2023. Dans ce cas, l’employeur doit élaborer un PSE qui peut également définir les conditions et modalités de rupture des contrats de travail d’un commun accord entre l’employeur et les salariés concernés.