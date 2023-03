Après la grève du 23 mars 2023 contre la réforme des retraites, l’intersyndicale interprofessionnelle a décidé d’une nouvelle journée de mobilisation, mardi 28. L’intersyndicale de l’Education nationale devrait se joindre à cet appel. Le 23 mars, entre 21 % (MEN) et 50 % (FSU) des enseignants étaient grévistes (lire sur AEF info). En outre, l’intersyndicale lycéenne (MNL, Fidl, Voix lycéenne), qui annonce près de 400 lycées bloqués le 23 mars, appelle "à des blocus reconductibles dès le lundi 27 mars, et ce jusqu’à la fin de la semaine". Elle invite les lycéens "à participer aux assemblées générales qui doivent avoir lieu dans tous les lycées afin de débattre, sensibiliser et voter des suites locales du mouvement". Les organisations dénoncent, outre la réforme, "l’usage du 49.3" et "la violence des forces de l’ordre", alors que "des lycéens ont été victimes d’une répression honteuse".