Cendrine Cruzille est nommée coordinatrice France 2030 au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à compter de mars 2023. Elle est rattachée aux deux directrices générales, Anne-Sophie Barthez (Dgesip) et Claire Giry (DGRI), et au chef du service des stratégies de l’ESR, Sébastien Chevalier. Elle était jusqu’ici directrice de la recherche et des transferts technologiques au conseil régional d’Île-de-France. Voici son parcours.