Attendus depuis de longs mois par les élus locaux, le décret et l’arrêté permettant la régulation des "dark stores" et des "dark kitchens" sont parus au Journal officiel vendredi 24 mars 2023, répondant "aux principales attentes des élus des grandes villes, agglomérations et métropoles", selon France urbaine, qui se félicite que "sa voix et ses alertes [aie]nt été entendues par le gouvernement". La veille, le Conseil d’État avait donné raison à la mairie de Paris, jugeant que les dark stores sont des entrepôts, et sont donc soumis à la réglementation locale qui s’applique à ces activités.