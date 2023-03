Le directoire de l’université de Toulouse valide, le 24 mars 2023, deux candidatures à la présidence de la Comue expérimentale. Il s’agit de Mike Toplis, porteur scientifique du projet Excellences Tiris, et de Gautier Aubourg, directeur de la mission innovation et transformation publique de Toulouse métropole. L’audition est programmée le 28 mars et l'élection à la présidence le 7 avril. Par ailleurs, les listes "Ensemble pour l’université de Toulouse" arrivent en tête des élections au CA.