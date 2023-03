La 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a réuni entre 1,089 et 3 millions de personnes, jeudi 23 mars 2023. Forte de cette réussite, l’intersyndicale ne désarme pas et appelle à une dixième journée de mobilisation, mardi 28 mars. Les organisations syndicales et de jeunesse se tournent vers le Conseil constitutionnel, annonçant d’une part qu’elles adresseront des "contributions" dans le cadre de l’examen de la légalité de la réforme, et d’autre part, qu’elles se saisiront du référendum d’initiative partagé s’il est validé par la juridiction.