Pour la première journée de mobilisation organisée au niveau national ce jeudi 23 mars 2023 après l’adoption de la réforme des retraites via l’article 49.3, et la neuvième depuis le début de la contestation les rassemblements ont battu des records de participation dans plusieurs villes. 3,5 millions de manifestants ont été comptabilisés par la CGT et 1,089 million par le ministère de l’Intérieur. Forte de cette forte mobilisation, l’intersyndicale appelle à une 10e journée de grèves et de manifestations le mardi 28 mars.