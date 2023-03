Afin d’assurer "une appropriation maximale des politiques publiques d’innovation et d’industrialisation dans tous les territoires", le gouvernement lance, jeudi 23 mars 2023, un réseau de sous-préfets référents chargés "d’accompagner le déploiement du plan France 2030 dans une approche territoriale" et "d’accélérer les implantations industrielles et logistiques". Il rappelle que "l’objectif de réindustrialisation du pays est un enjeu majeur qui doit permettre de rebâtir une indépendance productive et énergétique".