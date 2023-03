"Si l’on veut que la fonction publique serve efficacement les citoyens, elle doit ressembler à la population, aller chercher les talents là où ils sont et diversifier. Pour cela nous devons agir", a insisté le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, ce 23 mars 2023, lors de l’Université 21 sur la diversité organisée par le club 21e siècle au Cese. Il a annoncé "trois niveaux d’action" : assurer le déploiement des cellules de signalements dans les administrations, rendre les testings réguliers et former les agents de l’État à la lutte contre les discriminations à l’été.