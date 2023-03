Près de 280 000 demandes d’assistance en ligne ont été enregistrées sur Cybermalveillance.gouv.fr en 2022, soit une augmentation de "plus de 61 %" par rapport à 2021, selon le rapport de la plateforme publié jeudi 23 mars 2023. L’hameçonnage reste "la principale menace" à laquelle est confronté son public, composé de particuliers, TPE-PME et collectivités. Il devance les piratages de compte, en hausse, et les rançongiciels, en léger repli. Cybermalveillance.gouv.fr alerte aussi sur de nouvelles menaces : faux conseillers bancaires, fraudes aux virements et virus voleurs de mots de passe.