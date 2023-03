Les estimations des effets de la réforme des retraites, présentées ce jeudi 23 mars par le cabinet Galéa, recoupent globalement celles précédemment publiées par d’autres acteurs. Une récente enquête de Mercer (lire sur AEF info) évoquait notamment un possible surcoût sur les régimes santé, à horizon 2023, de l’ordre de +2,2 % à +4,6 %. Galéa évalue pour sa part ce surcoût de l’ordre de 2 à 5 %. Dans le domaine de la prévoyance, le cabinet n’affiche pas d’anticipations aussi précises que Mercer mais confirme l’impact de la réforme sur les garanties décès (+10 % d’aggravation du risque par année active au-delà de 60 ans) et arrêt de travail (entre 3 et 5 % de surcoût, avec fortes variations selon portefeuilles). Pour rappel, Malakoff Humanis estimait récemment que le surcoût global pour les régimes prévoyance pourrait être de l’ordre de 6 % d'ici 2030 (lire sur AEF info).