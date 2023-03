Le cycle électoral 2020, qui a notamment concerné 58 universités et deux grands établissements montre une "adaptabilité" des établissements face à la crise sanitaire grâce au vote électronique, une "consolidation" de la parité et un vecteur de pluralisme, analyse Emmanuel Guiselin, professeur de droit public. Il s’exprimait le 23 mars 2023, lors du colloque "(Re)penser l’université", organisé par plusieurs juristes des universités de Tours et Rennes-II.