Le 10e programme-cadre pour la recherche et l’innovation, qui succédera à Horizon Europe, doit débuter en 2028. Dans un contexte international marqué par les incertitudes, "seule une UE qui investit dans son avenir, dans la recherche et l’innovation, peut espérer être à l’épreuve du temps", estiment les universités de recherche européennes réunies par la Leru et par la Guilde. Dans un document publié le 23 mars 2023, elles font connaître leurs attentes pour le programme, qui doit "être bien financé, stratégique et axé sur l’excellence". Elles demandent un doublement du budget du programme.