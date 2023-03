L’adoption par 49-3 du projet de loi et l’intervention d’Emmanuel Macron n’auront pas eu raison des mobilisations contre la réforme des retraites. La neuvième journée de manifestations et de grèves, jeudi 23 mars 2023, retrouve un très haut niveau de mobilisation, s’approchant, selon l’intersyndicale, de la journée du 7 mars qui avait réuni entre 3,5 millions et 1,23 million de personnes. Les organisations syndicales et de jeunesse doivent se réunir en fin de journée, au siège de la CFDT, pour décider des suites à donner au mouvement.