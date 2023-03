Laissé de côté depuis deux décennies, le secteur maritime sera désormais encadré par une législation européenne : le règlement FuelEU Maritime (combustibles maritimes durables), l’un des textes du paquet "Fit for 55", a fait l’objet d’un accord politique en trilogue entre le Parlement et le Conseil, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mars 2023. Il fixe une réduction progressive des émissions, de 2 % à partir de 2025, 6 % à partir de 2030, 31 % à partir de 2040 et 80 % à partir de 2050. Le texte introduit également des mesures visant à encourager l’utilisation des carburants renouvelables d’origine non biologique. Et il prévoit que les porte-conteneurs et les navires de passagers seront tenus, à compter de 2030, d’utiliser l’alimentation électrique à terre pour tous les besoins en électricité lorsqu’ils sont amarrés à quai dans les principaux ports de l’UE.