Élections : Pôle emploi Paca pouvait écarter la liste d’un syndicat FO au profit de celle présentée par sa fédération

L’établissement Provence-Alpes-Côte d’Azur de Pôle emploi pouvait écarter la liste de candidats déposée en vue des élections professionnelles du 12 mars 2013 par un syndicat Force Ouvrière (FO OSDD) au profit de la liste présentée par la Fédération des employés et cadres FO à laquelle le syndicat est affilié. C’est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2014. Pour les hauts magistrats, dès lors que "l’employeur avait été informé par la fédération des employés et cadres FO de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées", il "pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats FO OSDD".