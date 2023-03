"Avec des indicateurs, on peut aller plus vite, plus loin." Cela vaut dans tous les domaines, y compris la diversité et l’inclusion. Anne-Sophie Béraud, senior vice president Diversity, Inclusion and Social Care du groupe Accor, en est convaincue. Comme d’autres organisations, le groupe hôtelier s’est doté d’outils de mesure de la diversité sociale et ethno-culturelle. Des outils souvent imparfaits, qui ont le mérite d’objectiver la situation, et d’enclencher une démarche d’amélioration. Échos d’une table ronde organisée dans le cadre de l’Université 21 du Club du 21e siècle, le 23 mars 2023.