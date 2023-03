Réélu le 17 mars 2023 président de la FFB pour trois ans, Olivier Salleron ne veut "plus perdre de temps à parler de la crise de l’offre et de la demande de logements neufs, que tout le monde connaît maintenant". "Ce qu’il faut, ce sont des mesures rapides et radicales pour loger nos concitoyens et préserver une économie du bâtiment qui pourrait se trouver fragilisée", énonce-t-il à AEF info mercredi 22 mars. Afin de "remotiver l’investissement locatif", il suggère de créer "le Klein ou le Béchu, pour une durée de deux ans", comme il y a eu le Scellier et le Pinel. Olivier Salleron demande aussi aux pouvoirs publics de "mettre au moins un milliard d’euros supplémentaires dans la rénovation énergétique chaque année, en plus des 2 à 2,5 milliards inscrits dans les PLF". "Le besoin est là et cela aiderait le secteur à contrebalancer un écroulement du marché du logement neuf."