Excelia Tourism school, l’école spécialisée dans le management du tourisme implantée à La Rochelle, Tours, et prochainement Paris, présente son nouveau positionnement stratégique à l’horizon 2030, lors d’une conférence de presse le 23 mars 2023. Excelia Tourism school se dote d’un "Comité d’orientation stratégique", renouvelle son approche pédagogique en personnalisant les parcours de son bachelor, et met l’accent sur la recherche, l’entrepreneuriat et "la démarche prospective". L’école se fixe aussi des objectifs de croissance, dont celui de passer de 500 à 800 étudiants d’ici à 2030.