Une "structure de pilotage très complète" ; "un déploiement progressif" qui donne de bons résultats ; un système de suivi des actions qui "dépasse la simple évaluation" en apportant notamment des recommandations pour l’essaimage. Tels sont les points forts du NCU RITM (réussir, innover, transformer, mobiliser) porté par la Comue Bourgogne Franche-Comté, selon le jury qui l’a évalué à mi-parcours en 2022. Doté d’environ 11 M€ sur 10 ans, ce programme se poursuit mais, avec la suspension des crédits du PIA en novembre 2022, les actions nouvelles sont stoppées en attendant que les sept membres de la Comue éclaircissent le projet de structuration pour le site après le départ de l’université de Bourgogne et de Burgundy school of business. Le point avec les coordinateurs de RITM, Frédéric Muyard (UFC) et Sophie Morlaix (UB), et la directrice opérationnelle de RITM-BFC, Pascaline Personnier.