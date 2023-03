Le CNFPT a organisé jeudi 23 mars 2023 un colloque sur la transition professionnelle des agents de la fonction publique territoriale, devenue un défi pour les collectivités. Le colloque avait pour objet de décrire les problèmes et les facilitateurs possibles à la reconversion des agents, particulièrement ceux qui sont exposés à l’usure professionnelle et à l’invalidité. Il a permis d’explorer les problèmes de gestion RH sur ces enjeux et d’esquisser des solutions, comme le tutorat.