Réforme des retraites : l’index seniors rejeté par les députés

L’Assemblée nationale a rejeté le 14 février (256 voix contre 203, 8 abstentions) l’article 2 du projet de réforme des retraites prévoyant la création d’un "index seniors". La Nupes et le RN , mais aussi le groupe Les Républicains, se sont prononcés contre ce dispositif au sixième jour de séance. L’exécutif souhaite le rendre obligatoire dès novembre 2023 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, à partir de juillet 2024 pour celles de plus de 300 salariés, et juillet 2025 pour celles de plus de 50 salariés - un seuil introduit en séance. Les employeurs seraient passibles de sanctions financières en cas de non-publication de cet index, mais sans obligation de résultat en matière d’emploi des seniors - un amendement Renaissance pour imposer la négociation d’un accord d’entreprise en cas de détérioration de l’emploi des seniors avait été rejeté plus tôt par l’Assemblée.