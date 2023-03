Les dirigeants européens et les partenaires sociaux se sont retrouvés pour un sommet social tripartite, le 22 mars 2023. Au programme de cette rencontre, les défis de la compétitivité et de l’industrie en Europe. Les participants ont rappelé le rôle de l’Année européenne des compétences, qui se déroule en ce moment, pour résoudre les problèmes de recrutement et les difficultés d’accès à la formation.