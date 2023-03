19,4 % des personnels de l’Éducation nationale sont en grève, jeudi 23 mars 2023, pour protester contre le projet de loi de réforme des retraites, selon le ministère de l’Éducation nationale. Chez les enseignants, selon le MEN, 21,4 % sont en grève (23,2 % dans le premier degré, 19,6 % dans le second). Le Snuipp-FSU (lire sur AEF info) et le Snes-FSU annoncent environ 50 % de professeurs en grève. La Fidl indique de son côté que 400 lycées étaient bloqués à 10 heures. Le 7 mars, entre 33 % (MEN) et 60 % (FSU) des enseignants étaient grévistes.