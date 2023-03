"On devrait construire plus de 100 000 logements sociaux par an, or nous sommes très en deçà", regrette Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, lors de la présentation des résultats annuels du groupe, ce jeudi 23 mars. Mais toutes les causes à l’origine de cette sous-performance "se traitent", assure-t-il. Aussi Kosta Kastrinidis, directeur des prêts de la Banque des territoires, tient-il à délivrer le message suivant aux bailleurs sociaux : "le contexte conjoncturel ne doit pas pénaliser les investissements."