Dans un communiqué publié mercredi 22 mars sur Twitter, le "collectif JF" qui affirme rassembler 25 agents, personnels de contrôle et magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, annonce rejoindre la neuvième journée de mobilisation de l’intersyndicale contre la réforme des retraites ce jeudi 23 mars 2023. Le communiqué affirme que les agents des juridiction financières, qui se mobilisent rarement, auraient été "acteurs et actrices ou témoins" de la mobilisation depuis janvier contre le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ils se diraient "préoccupés" par la "crise politique", provoquée par "l’absence de dialogue, l’utilisation d’un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale et le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution". L’appel à la grève a été diffusé aux membres des juridictions financières.