Alors que beaucoup s'inquiètent de la capacité du gouvernement à tenir le calendrier de la présentation de la loi de programmation énergie-climat (LPEC) et à trouver une majorité au Parlement, le directeur général de l'énergie et du climat, Laurent Michel, a indiqué jeudi 23 mars 2023, lors d'un débat organisé par Enerpresse, que les travaux de préparation de la future loi étaient "dans la dernière ligne droite" et que le calendrier serait précisé "prochainement" par les ministres Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher. La future loi devra aussi prendre en compte les enjeux de sobriété.