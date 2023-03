"À la suite de la première enquête de satisfaction menée auprès des déposants et bénéficiaires de France 2030 entre le 12 mai et le 6 juin 2022, l’ANR a opéré une simplification de ses procédures dans la mise en œuvre du plan, effective depuis le 1er mars 2023", fait-elle valoir, mercredi 22 mars 2023. Ces mesures concernent les règlements financiers et les dépenses éligibles des projets de France 2030.