PLFSS : un Ondam en légère baisse en 2022, selon le Haut Conseil des finances publiques

Dans un avis du 22 septembre 2021 relatif aux PLF et PLFSS pour 2022, le Haut Conseil des finances publiques indique que l’Ondam devrait légèrement baisser de 0,6 % en 2022. Et s’établir à +2,6 % hors dépenses liées à la crise et au Ségur. Mais la prévision de dépenses de 5 Md€ pour faire face à la crise (achats de vaccin, campagne vaccinale, tests) pourrait se révéler sous-estimée, alerte-t-il. Globalement, les dépenses des administrations de sécurité sociale - y compris assurance chômage - stagneraient en 2022 après avoir cru de +2,6 % en 2021 et de +5,7 % en 2020.