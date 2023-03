"Les salariés ont bénéficié de l’augmentation des profits des entreprises en 2021, avec une hausse de 30 % de la participation et de l’intéressement versés en 2022", souligne Laure Delahousse, directrice générale de l’AFG, le 22 mars 2023, lors d’une conférence de presse sur les chiffres de l’épargne salariale. Selon une enquête menée par OpinionWay pour la Semaine de l’épargne salariale, "les salariés français sont plus nombreux à connaître les dispositifs d’épargne salariale et à détenir au moins l’un d’entre eux", mais ils méconnaissent les mécanismes et les types de placement proposés.