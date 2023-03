Voici une sélection d'informations sur le climat pour la semaine du 20 mars, date de publication du rapport de synthèse du Giec :les derniers rapports du Giec ont été "écrasés par le poids de l’actualité" ;le glaciologue et spécialiste du climat Claude Lorius est décédé ;Allemagne et États-Unis défendent la réforme de la Banque mondiale ;l’Espagne et l’AIE organisent en octobre un sommet sur l’objectif 1,5 °C ;le député Erwan Balanant "relance" un groupe de travail sur l’évaluation climatique des lois ;le gouvernement n’a toujours pas répondu au rapport annuel 2022 du Haut Conseil pour le climat.