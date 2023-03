Documents d’urbanisme. Le décret n°2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu prévoit différentes modifications des règles relatives aux PLU, notamment l’ajout de la mention du secteur primaire dans la destination "autres activités des secteurs secondaire et tertiaire" et la modification de la liste des sous-destinations...