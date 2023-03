À un an et demi du début des Jeux olympiques de Paris 2024, EDF et Enedis s’activent pour remplir les promesses de la candidature parisienne… à savoir proposer des Jeux alimentés à 100 % en énergie renouvelable. À l’occasion d’un point d’étape, mercredi 22 mars organisé dans les locaux franciliens de l’organisation de Paris 2024, les deux partenaires ont fait un point sur l’avancement des différents chantiers.