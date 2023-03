L’Institut des compétences et de l’innovation de Sciences Po Paris a produit, fin janvier 2023, plusieurs guides à destination des enseignants de l’institut pour les accompagner sur la prise en compte voire l’intégration d’IA génératives comme ChatGPT dans leur pédagogie et modalités d’évaluation. Plusieurs cas concrets sont développés dans les documents auxquels AEF info a eu accès : "intégrer ChatGPT comme un membre du groupe à part entière" pendant un travail collectif et ainsi "critiquer son apport" ; vérifier la qualité des ressources proposées par une IA et les corriger…