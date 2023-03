Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable : 634 collectivités adhérent au Cerema ;à Bordeaux, les inquiétudes des entreprises à propos de la ZFE ;Nice retient Yego pour son service de location de scooters électriques ;Qovoltis s’associe à Logivolt ;l’installation d’un réseau de sous-préfets référents à France 2030 et à l’accélération des projets industriels et logistiques ;la publication du rapport annuel de l’Unesco sur les ressources en eau ;le lancement du club solaire du Grand Lyon ;Limoges métropole choisit Suez pour la collecte des déchets ménagers…