"Tous les échelons des collectivités consacrent des moyens humains et financiers" en faveur de la marche et du vélo, se félicitent Françoise Rossignol et Chrystelle Beurrier, présidentes respectivement du Club des villes et territoires cyclables et marchables et de Vélo & Territoires, mercredi 22 mars 2023, présentant les résultats de l’enquête nationale sur les politiques modes actifs que les deux associations ont menée ensemble. Pour autant, elles rappellent que le "soutien de l’État au plus près des territoires" est nécessaire pour atteindre l’objectif de 12 % de part modale vélo en 2030.