Le Net Zero Industry Act et la place du nucléaire dans la législation européenne sont deux des sujets qui devraient être abordés par les 27 chefs d’État et de gouvernement, lors du Conseil européen des 23 et 24 mars 2023, à Bruxelles, confirme l’Élysée à la veille de l’événement. La présidence de la République rappelle par ailleurs son soutien au règlement qui met fin à la mise sur le marché de nouveaux véhicules thermiques en 2035 et son refus de "rouvrir le texte" déjà agréé par le Conseil et le Parlement, malgré la demande allemande.