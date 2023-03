Un arrêté du 21 mars 2023, publié au Journal officiel ce mercredi 22 mars, fixe les nouvelles modalités d’organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves d’admissibilité et d’admission des concours externe et interne et du 3e concours d’entrée à l’INSP ainsi que les modalités d’organisation des concours d’accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours. Cette refonte des concours de l’INSP, prévue par la réforme de la haute fonction publique, fait partie de la feuille de route de sa directrice, Maryvonne Le Brignonen. Le nombre d’épreuves est réduit, celle d’anglais d’admission est éliminatoire mais les points au-dessus de 10 ne sont pas pris en compte, une plus grande place est accordée à l’évaluation du projet professionnel et du profil des candidats et un concours interne d’Orient spécifique est mis en place pour les diplomates.