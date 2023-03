Depuis 2017, "la politique de l’école inclusive s’est presque exclusivement concentrée sur la notion de compensation des besoins des élèves en situation de handicap (ESH) à travers l’aide humaine", estime une note de Terra Nova du 20 mars 2023. Ceci "au détriment de l’accessibilité", ce qui "entrave la qualité de scolarisation des ESH et leur insertion sociale", regrette le groupe de réflexion. Il critique aussi les conditions de travail des AESH et le manque de formation des enseignants. Terra Nova présente trois scénarios et plusieurs propositions pour "se tourner vers plus d’accessibilité".