Inrae a publié le 21 mars les conclusions d’une étude prospective sur l’agriculture européenne sans pesticides chimiques à horizon 2050. Trois scénarios sont présentés, testés chacun dans quatre régions européennes, dont Bergerac-Duras en France, et qui permettent tous d’améliorer "probablement" la biodiversité et de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 8 % à 37 %. Parmi les "clés de succès" de cette stratégie, l’Institut de recherche cite la refonte de la PAC et la création de marchés sans pesticides via des accords commerciaux.