Sophie Lebret nommée secrétaire générale adjointe des ministères sociaux

Sophie Lebret, Éric Beaudonnet, Christian Bourguelle et Léo Roesch nommés au cabinet de Jean-Paul Delevoye (JO)

Par arrêté publié au Journal officiel ce lundi 23 septembre 2019, plusieurs membres de l'équipe de Jean-Paul Delevoye rejoignent son cabinet en tant que conseillers spéciaux. C’est le cas de Sophie Lebret, Éric Beaudonnet et Christian Bourguelle, auparavant respectivement chargé(e)s de mission "fonctions publiques", "autres régimes spéciaux" et "processus et système d’information". Par ailleurs, Léo Roesch devient conseiller du Haut-commissaire aux retraites à compter de ce jour.