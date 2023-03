ClientEarth, FNE et CLCV ont annoncé, mercredi 22 mars au soir, avoir envoyé une plainte au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs "pour dénoncer son incapacité à lutter contre le fléau de dispositifs illégaux d’invalidation, qui provoquent une pollution excessive des véhicules diesel", plus de sept ans après le scandale du Dieselgate. En parallèle, ClientEarth a aussi envoyé des plaintes aux administrations britannique et allemande. Les organisations s’appuient sur les données de l’ICCT selon lesquelles plus de 19 millions de véhicules circulent actuellement dans l’UE et au Royaume-Uni en émettant des niveaux de pollution supérieurs aux limites réglementaires en raison de la présence de dispositifs d’invalidation illégaux. Dont 3,3 millions en France. "La France doit agir sans complaisance dans ce domaine et imposer aux constructeurs de mettre ces véhicules en conformité, à leurs frais, ou de rembourser les consommateurs trompés", plaide FNE.