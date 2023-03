Plus de liberté dans leur fonctionnement, des moyens financiers accrus pour asseoir la fonction de coordinateur ; tels sont les souhaits exprimés par quatre responsables de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) le 22 mars 2023 réunis à l’initiative du président du Conseil national de l’Ordre des infirmiers. La matinale du CNOI se tient sur le thème "Coopération et accès aux soins" alors qu’Agnès Firmin Le Bodo poursuit son tour de France des CPTS (lire sur AEF info) et que la PPL Rist – consacrant l’accès direct à quelques professions de santé — doit encore être votée.