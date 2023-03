L’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur ne sera pas unanime faute de signature de la CGT

La CGT annonce qu’elle ne sera pas signataire de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur par voie de communiqué, le 28 février 2023. Bien que déjà paraphé par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et Force ouvrière, cet ANI ne sera donc pas unanime. La CGT rappelle être entrée en négociation "pour que soit traitée la question fondamentale du salaire et, de surcroît, du salaire socialisé". Or, la confédération de Montreuil considère que "le patronat persiste à refuser de discuter des augmentations de salaires, notamment des minima de branches, se retranchant fort opportunément derrière l’indépendance des négociateurs à tous les niveaux". Tout en jugeant que "l’accord se limite à un rappel des dispositions légales en vigueur tant pour les négociations salariales annuelles que pour d’autres sujets majeurs comme les classifications ou l’égalité professionnelle".