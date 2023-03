Si l’objectif de construction de 70 000 logements par an (dont 32 000 de logement social) n’a été atteint qu’entre 2017 et 2019, l’Île-de-France "est une région bâtisseuse", estime le directeur de l’Institut Paris région, Nicolas Bauquet, à l’occasion de la présentation de l’étude "Les Ressorts d’une région bâtisseuse. 20 ans de construction de logements en Île-de-France", mercredi 22 mars 2023. Celle-ci se penche notamment sur le recentrage de la production sur la petite couronne et sur le logement collectif. Elle souligne également les moins bons résultats de construction de logements HLM.