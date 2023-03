Le SSMSI constate une hausse des crimes ou délits à caractère raciste en 2022, dans une note publiée mardi 21 mars 2023. Si sur les 12 600 infractions enregistrées l’an passé, près des trois quarts sont des provocations, injures et diffamations, les statisticiens observent une augmentation des atteintes à la vie, des violences et des discriminations. Les infractions sont plus nombreuses dans des grandes villes et quelques départements, comme Paris ou le Bas-Rhin. Les caractéristiques sociodémographiques des auteurs sont proches de la population générale, avec une part de femmes plus élevée.