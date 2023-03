Six trophées et deux "coups de cœur" ont été décernés dans le cadre de la troisième édition du salon grand public Talents for the Planet, le 22 mars au Parc Floral Paris-Vincennes. 15 organisations, universités, écoles, entreprises, collectivités et associations, ont accédé à la finale des premiers Trophées Talents for the Planet, organisés par AEF info, pour récompenser les meilleures initiatives en termes de formation, d’acculturation ou de professionnalisation sur des objectifs de développement durable.